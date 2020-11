Uomini e Donne, Teresa Langella sbotta sui social: “Che tristezza!”

Teresa Langella, ex protagonista di Uomini e Donne e ora speaker radiofonica, è tornata a far parlare di sé per uno sfogo fatto su Instagram. La ragazza, da tempo fidanzata con Andrea Dal Corso, è spesso attaccata sui social per il suo corpo, così ha deciso di replicare alle accuse di bodyshaming.

TERESA LANGELLA RISPONDE ALLE CRITICHE – Teresa Langella ha deciso di pubblicare uno scatto su Instagram in costume da bagno con una lunga didascalia dedicata proprio agli haters. La ragazza è stufa di sentirsi dire cose non molto carine sul proprio corpo, soprattutto sui social network.

“Troppo grassa, troppo magra, poco tonica o troppo muscolosa (ancora me lo scrivono). Sapete cosa?! Avete rotto le balle! Provate a farci sentire sbagliate perché ‘non rispondiamo’ ai canoni di bellezza ai quali ci vorreste conformi. Tutto si traduce in senso di inadeguatezza per la taglia che indossiamo, per il viso tondo o le braccia non depilate… Che tristezza!” scrive Teresa su Instagram.

“La nostra identità la costruiamo con l’autostima. Il benessere, l’accettazione di sé, si instaura nel giusto equilibrio fra mente, corpo e spirito. La bellezza e la sensualità di una donna risiedono nell’idea che ha di sé stessa! Impariamo a guardarci allo specchio con gli occhi pieni di bellezza, non interiorizzando mai i giudizi negativi degli altri” continua l’ex tronista.

COMMENTI POSITIVI – Nonostante una fetta di persone che accusano Teresa Langella di non avere un bel fisico, la maggior parte dei commenti al suo post sono stati positivi. “Chi ti scrive queste cose è solo invidioso della tua bellezza. Sì, perché in ogni foto risalta” scrive un utente. L’ex tronista, inoltre, ha avuto il pieno supporto di Andrea Dal Corso, suo fidanzato.