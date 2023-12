Uomini e Donne, ultima segnalazione su Alessandro Vicinanza: avvistato in compagnia di una Dama

Sebbene Uomini e Donne sia in pausa per via delle festività, alcuni protagonisti continuano ad essere al centro dell’attenzione. È questo il caso di Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta, concorrenti del Trono Over, recentemente avvistati insieme. Cosa sta succedendo tra i due?

ULTIMA SEGNALAZIONE – Terminata la loro storia d’amore, Ida Platano, per la prima volta come tronista, e Alessandro hanno deciso di tornare nel dating-show di Maria De Filippi. Una volta tornato nel programma, il Cavaliere ha deciso di riprendere la sua conoscenza con Roberta Di Padua e ampliare le sue frequentazioni, decidendo di conoscere anche Cristina.

Se inizialmente la Dama aveva preferito non intraprendere alcuna conoscenza con Vicinanza per via della sua frequentazione con Roberta, alla fine ha deciso di dargli un’occasione. I due, infatti, hanno deciso di prendersi un caffè insieme per conoscersi lontano dalle telecamere.

Da quanto rivelato da Deianira Marzano, la conoscenza tra Cristina e Alessandro sembrerebbe procedere a gonfie vele. L’esperta del gossip, infatti, ha riportato la segnalazione da parte di un utente che avrebbe avvistato i due noti volti a Salerno, città in cui il Cavaliere ha portato la Di Padua per ammirare le luminarie.

Nelle scorse ore, inoltre, Vicinanza e la Dama sono stati paparazzati ancora una volta. I due, infatti, sono stati avvistati a Salerno, prima a passeggiare per le strade della città, per poi concedersi un aperitivo all’interno di un locale.