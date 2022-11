Valerio Scanu, proposta di matrimonio al compagno: ecco di chi si tratta

Valerio Scanu presto sposo! Il cantante, ex Amici di Maria De Filippi e vincitore del Festival di Sanremo, ha fatto una bellissima proposta di matrimonio al compagno Luigi Calcara. Ecco cosa è successo e chi è il futuro marito.

Una vita riservata

Il cantante ci ha sempre tenuto alla sua privacy e non si è mai sbilanciato totalmente sulla sua vita sentimentale. Poco tempo fa, il giovane si è laureato e ha deciso di non voler lasciare la sua laurea chiusa in una teca polverosa, ma di farla fruttare. Per questo motivo, il giovane ha deciso di voler praticare la professione di avvocato.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, il cantante non si è mai sbilanciato più di tanto ma sorpresa delle sorprese, nelle ultime ore ha fatto una bellissima proposta di matrimonio al suo compagno.

Chi è il futuro marito di Valerio Scanu

Si chiama Luigi Calcara il futuro marito del cantante, il quale ha detto sì alla proposta di matrimonio. Di Luigi non si sa molto, sui social ha i profili blindati ma sappiamo che è nato in Sicilia, lavora a Roma come docente universitario di Ingegneria elettrica all’Università di Roma La Sapienza.

Le stories pubblicate sul suo profilo stanno facendo il giro del web: si tratta di una grandissima emozione per il cantante. Noi non possiamo fare altro che augurare ai futuri sposi tanta felicità.