Victor Osimhen, il Chelsea lo corteggia ma la concorrenza è tanta

Il Chelsea è alla ricerca disperata di un attaccante su cui fare affidamento già dalla prossima stagione. Nonostante l’arrivo di Aubameyang dal Barcellona, il club inglese non vuole puntare tutto su di lui, come non ha in programma di reintegrare Lukaku in prestito all’Inter. Per questo motivo, i blues si guardano attorno e hanno stilato una lista di possibili giocatori, tra i quali anche Victor Osimhen.

Notizie dall’Inghilterra: il Chelsea corteggia Osimhen

Come si legge sul portale inglese 90min, il Chelsea avrebbe inviato i propri scout alla ricerca del candidato perfetto per questo importante ruolo. Il giocatore del Napoli ha attirato l’attenzione del club e pare rispecchi i canoni cercati da Potter.

Nonostante l’interesse però Osimhen ha un contratto con il Napoli fino al 2025 e il Chelsea non è l’unico club interessato a lui. Tra questi, infatti, c’è anche il Bayern Monaco, pertanto i blues non avranno di certo la strada spianata.

Proprio per la difficoltà di questa ipotetica trattativa, il club sta valutando anche altri calciatori come Jonathan David del Lille, Dusan Vlahovic della Juventus, Christopher Nkunku del Lipsia e Leandro Trossard del Brighton. Tra queste, la pista più complicata sarebbe proprio quella relativa alla Juventus.