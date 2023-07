Vittoria Deganello, tirato in ballo Alessandro Murgia: “Tu sei stata solo un divertimento”

Ancora Vittoria Deganello è stata vittima di dure e aspre critiche da parte di un hater, a cui l’ex volto di Uomini e Donne ha prontamente replicato. Questa volta è stato tirato in ballo Alessandro Murgia, con il quale ha avuto una breve e chiacchierata relazione e con cui ha avuto la piccola Ginevra.

“Tu sei stata solo un divertimento” – La storia tra la Deganello e Murgia è stata aspramente criticata fin dalle prime indiscrezioni. Nonostante i due non si siano lasciati nel migliore dei modi, da questa breve love-story è nata la piccola Ginevra. Dopo la nascita della bambina, tra i due continua a non scorrere buon sangue, come ha fatto spesso intendere l’ex corteggiatrice di UeD.

Recentemente Vittoria ha pubblicato su Instagram un tenero scatto che la ritrae insieme alla figlia. Purtroppo, però, non sono mancati i commenti da parte degli haters, ma uno in particolare non è sfuggito all’attenzione della Deganello:

“Si vede proprio dalla tua faccia tutta la tua felicità, guarda. Povera bambina mi fa una pena, figlia di una madre egoista. Pensa quando crescerà quante cose belle della sua mammina scoprirà. Godo che lui ti ha solo usata e ciaone! Il karma esiste, eccome! Amerà per sempre sua moglie, tu sei stata solo un divertimento e penso che ti sei fatta mettere incinta ingannandolo. Che vergogna pensare di mettere al mondo un bambino con questa superficialità in solo due mesi di frequentazione. Questa bambina esposta ogni giorno sui social come un oggetto. Questo non è assolutamente amore materno.

Una mamma che ama proteggerebbe e ne custodisce gelosamente i momenti intimi del proprio cucciolo con le persone intime e care della propria famiglia, non qui sui social alla mercé di tutti. Puoi ingannare quanto vuoi gli altri postando foto di tua figlia e dimostrare felicità, ma una vera mamma capisce quello che stai facendo. E spero che tu sia solo una persona narcisista. Hai questa bambina come un trofeo, un traguardo raggiunto: questo non è l’amore vero e pulito di una mamma che ama il proprio cucciolo. Si vede lontano un chilometro. Mi dispiace solo per questa bambina, per la tua immaturità, quanto soffrirà!”.

Vittoria Deganello ha deciso di condividere nelle sue IG Stories la cattiveria scritta dall’utente, a cui ha così risposto: “Fai schifo tu e le persone che hanno messo like a questo commento abominevole. Farò di tutto purché mia figlia cresca in un mondo dove non debba mai avere a che fare con persone come te!”.