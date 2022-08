Wanda Nara, divorzio imminente da Mauro Icardi: l’audio confessione non lascia dubbi

Il nome di Wanda Nara è tornato nuovamente a fare il giro del web nelle ultime ore. La moglie di Mauro Icardi, nonché suo agente, ha annunciato il divorzio da lui. Come? Con un audio inviato ad una collaboratrice domestica. Questa confessione non lascia spazio all’immaginazione, ma come stanno davvero le cose?

Di nuovo in crisi

Solo alcuni mesi fa, i due avevano creato scandalo per un presunto tradimento di Icardi con una donna amica di famiglia, China Suarez. La storia del tradimento è durata diverse settimane ma successivamente la stessa Wanda spiegò ai follower di averlo perdonato. Tuttavia, qualcosa nel loro matrimonio deve essersi rotto perché stando alle ultime segnalazioni trapelate, tra i due ci sarebbe maretta.

Divorzio in arrivo?

Il programma televisivo LAM, che si occupa da sempre di questa vicenda, ha diffuso un audio confessione di Wanda Nara che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Nell’audio si sente chiaramente la donna parlare ad una collaboratrice domestica e le spiega di essere in procinto di divorziare dal marito.

“Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi tornerò a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più” spiega Wanda nell’audio.

Ángel de Brito, conduttore di LAM, ha spiegato inoltre che questa non è l’unica registrazione in loro possesso. Negli altri audio mandati in onda, Wanda si lamenta con Carmen di averla “venduta” ai giornalisti e non aver mantenuto la privacy. Tuttavia, al momento l’ex opinionista del GFVip non ha commentato l’accaduto.