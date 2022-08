Werner, corsa a tre per lui

Su Timo Werner ci sarebbero ben tre squadre europee, tra cui anche la Juventus. Il calciatore sembra essere in uscita dal Chelsea

Continua ad essere protagonista del mercato europeo il calciatore classe ’96 di Chelsea e nazionale tedesca. Il giocatore sembrerebbe essere in uscita dai londinesi, nonostante Tuchel preferirebbe trattenerlo, e su di lui ci sarebbero più squadre.

In questo momento sembrerebbe profilarsi, però, una corsa a tre bella agguerrita. Sul giocatore, infatti, ci sarebbero fortemente Red Bull Lipsia, Juventus e Real Madrid. Il club tedesco rivorrebbe il giocatore ed è la squadra attualmente in vantaggio, con bianconeri e blancos che sembrano inseguire per altri motivi.

La situazione

Il club tedesco sembrerebbe avere un profilo che interessa sia a Juventus che Chelsea: Josko Gvardiol. Il croato classe 2002 piace parecchio ai londinesi e ai bianconeri. Gli inglesi sembrano disposti a far partire Werner, ma solo se i tedeschi facessero partire il giocatore croato in direzione Londra. Trattativa, per il momento, bloccata con il Lipsia che non vorrebbe cedere il proprio centrale.

La Juventus sembrerebbe voler puntare su Timo Werner come vice Vlahovic o addirittura per affiancarlo all’attaccante serbo in un attacco a due. Il giocatore tedesco piace e non poco, ma costa tanto. Il Chelsea sembra chiedere 35 milioni di euro, cifra che il Real Madrid pagherebbe ben volentieri. I blancos sono alla ricerca di una punta per far rifiatare Karim Benzema e il profilo di Timo Werner sembrerebbe essere quello che piace maggiormente. Il Chelsea, però, sembra non essere intenzionato a rendere vita facile alle pretendenti.