Adl chiama Iervolino: possibile scambio Zanoli-Mazzocchi

Aurelio De Laurentiis avrebbe chiamato il collega presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, per provare a capire la fattibilità dell’operazione che potrebbe portare Pasquale Mazzocchi a vestire la maglia del Napoli. Zanoli farebbe il percorso inverso

Il Napoli potrebbe riproporre nuovamente uno scambio di prestiti come accaduto nella scorsa stagione. L’anno scorso fu Zanoli con Bereszynski, quest’anno invece potrebbe vedere sempre Zanoli andar via ma con al suo posto l’arrivo di Pasquale Mazzocchi.

Negli ultimi periodi il terzino granata non sta avendo un buon rapporto con l’ambiente granata, fattore che potrebbe proiettarlo tranquillamente verso l’addio alla Salernitana già da gennaio. La squadra non gioca bene e sembra poter rischiare la retrocessione seriamente, con Zanoli che potrebbe però divenire un rinforzo fresco e giovane a cui affidarsi per ridare brio alla squadra.

Può salutare Demme

Per Mazzocchi sembra si possa ragionare anche con uno scambio in cui verrebbe incluso Diego Demme, già fuori dai radar della società partenopea da tempo. A confermarlo Gianluca Gifuni ai microfoni di Radio Marte, che ha detto: “Il Napoli sta pensando a uno scambio con la Salernitana. La società azzurra potrebbe proporre Alessandro Zanoli ai granata oppure Diego Demme, quest’ultimo fuori dal progetto della società azzurra e quindi in predicato di essere ceduto a gennaio”.

Uno scambio potrebbe rendere contente entrambe le società, con Mazzocchi che tornerebbe nella sua Napoli dove non ha però mai giocato. Infatti, gli inizi della sua carriera lo hanno visto tra Benevento, Verona e un po’ qua e là per lo stivale. Ora potrebbe finalmente trovarsi vicino casa.