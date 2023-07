Adriana Volpe, nuovo amore per la conduttrice?

Adriana Volpe, nota conduttrice, si è raccontata in un’intervista a Gente. La donna, dopo il divorzio da Roberto Parli, ha confessato che non le dispiacerebbe trovare un altro uomo purché presenti alcune caratteristiche.

Il compagno ideale

Al momento, Adriana sembrerebbe non avere molti corteggiatori: “Sono un po’ chiusa a riccio e non incoraggio alcun tipo di avance”. Nonostante ciò, la Volpe non ha dubbi: il suo futuro compagno dovrà presentare alcune caratteristiche fondamentali per lei.

“Vorrei un uomo capace di entrare nella mia vita in punta di piedi, rispettando i miei tempi, capace di farmi sorridere e donarmi quel pizzico di leggerezza che spesso un po’ manca” ha commentato l’ex opinionista del GFVip.

Il rapporto con il tempo che passa e il suo fisico

“Mi piace dire che ho venticinque anni per gamba” ha dichiarato la conduttrice ironicamente. Nonostante il tempo che passa, Adriana ha confessato di guardarsi allo specchio e apprezzarsi. Da piccola, però, non è sempre stato così: “Mi sembrava di somigliare a Olivia di Braccio di Ferro”.

Grazie allo sport, il corpo di Adriana è cambiato e migliorato: “Ho anche imparato a valorizzarmi con abiti dai modelli più adatti al mio corpo”. Infatti, la conduttrice ha spiegato di preferire costumi da bagno interi, anche se spesso indossa bikini.