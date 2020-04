Alberto Bonvento, l’attore che sta stravolgendo il panorama italiano

In esclusiva per Dailynews24 l’attore Alberto Bonvento.

Classe 1979 Alberto Bonvento nasce a Milano da padre Luigi e madre Pia. Fin da bambino ha sempre avuto il sogno nel cassetto di diventare un attore e per questo iniziò a recitare alla sola età di 7 anni. Ottenuto il suo diploma in ragioneria decide di mantenersi da solo lavorando inizialmente come venditore, cameriere e recitando in alcune soap opere e spot italiani.

Nel corso della sua vita son venuti a mancare prematuramente i suoi genitori e con il suo grande amore per loro decide di curarli durante la grave malattia fino all’ultimo istante di vita, sacrificando per quello spazio di tempo il suo sogno di attore.

Dall’Italia stravolge l’intero settore dello spettacolo nel nostro paese per i suoi tanti lavori e soprattutto per aver recitato a livello mondiale a Taiwan in uno spot televisivo internazionale per Subaru Asia.

– Ricordi in che anni hai debuttato nei primi ruoli?



Alberto: “Nel 2001 ho interpretato il mio primo ruolo in un dramma teatrale di Max & Aub diretto da C. Gallarini, “Sono Venuta Solo Per Telefonare”. Nel 2007 ho preso parte alla commedia satirica diretta da G. Macaluso, “Delitto Alle Case Popolari”,nel 2013, “Shining City”, seguito da “The Doubt” nel 2014, mentre nel 2015 “Of Mice and Men” di J. Steinbeck. Recentemente nel 2019, ho recitato nel ruolo di Danny Boodman nell’opera teatrale “900” di Alessandro Baricco. Nel 2002 ho preso parte alla soap italiana “Vivere” e nel 2005 ho avuto la possibilità di lavorare in “Sospetti 3” accanto a Sebastiano Somma.

Nel 2010 ho interpretato il ruolo del migliore amico di Luca Argentero ne “La donna della mia vita”, diretto da L. Lucini. Oltre alla TV e al cinema ho preso parte a numerosi cortometraggi. Nel 2014 “Il Loto Nero” diretto da G. Cesana, nel 2016 sono stato coinvolto in “Anedonis” una serie web di Davide Belingheri. Sempre nel 2016 sono tornato a collaborare con G. Cesana in “Fragmen” e poi nel corto “Rosmarino” diretto da D. Angiuli. Nel 2017 ho partecipato alla realizzazione di “Lucky 360″ un progetto per il mercato russo. (produzione Allegoria film.) Nel 2109 sono il protagonista di “Penelopes” per la regia di L. Cantisani.”



– Qual è il tuo segreto per gestire lo stress in caso di lavori troppo complessi ?



Alberto: “La gestione del tempo è il mio segreto,specialmente quando si tratta di ridurre al minimo lo stress. In effetti: la gestione del tempo inappropriata può essere uno dei motivi principali che causano stress, in quanto non siamo in grado di rispettare le scadenze e non siamo in grado di raggiungere i compiti previsti e gli obiettivi. Nel nostro mondo abbiamo a che fare con vincoli di lavoro e di tempo quasi ogni giorno, il che rende necessario applicare efficaci tecniche di gestione del tempo”

– Hai avuto a che fare con altri tipi di collaborazioni e necessitato di alcune skills ?

Alberto: “Ho avuto ruoli di intrattenitore, interpretando il professor Piton in “Harry Potter The Exhibition”. Sono stato anche un modello commerciale il quale ha lavorato per dei grandi brand come AVIS, Peugeot, Aprilia, BMW, Idealista, Grand Hotel et de Milan e per lo spot Casa Milan, la squadra di calcio milanese. Realizzando delle campagne pubblicitarie per MINI, Cucina Italiana, Heineken.

Una mia skill fondamentale è l’essere Multitasking per realizzare più lavori nello stesso tempo, per questo oltre a queste tipo di collaborazioni collaborazioni sono riuscito a svolgere una parte importante in un film fantasy italiano dal titolo Symmes che dovrà ancora andare in onda.”

Ringraziamo Alberto per aver risposto a queste 3 nostre domande molto importanti e li auguriamo il meglio per i suoi progetti in preparazione per il futuro. Sebbene sia in attesa di un futuro radioso, rimane umile e grato nonostante raggiunga il successo piuttosto rapidamente.

Alberto crede di essere sempre aperto a migliorare le proprie competenze mentre trascorre la maggior parte del tempo in multitasking tra vari progetti imminenti.

