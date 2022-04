Alessandro Basciano, avvistato con una ex gieffina: “Mi sembra ridicolo…”

Reduce dal successo avuto con il GF Vip, Alessandro Basciano negli ultimi giorni è stato protagonista di un inaspettato gossip che ha coinvolto un’altra ex gieffina. Non si tratta di Sophie Codegoni, sua attuale fidanzata ed ex inquilina della casa, ma di Federica Calemme.

“Mi sembra ridicolo” – Nell’ultimo numero della rivista Nuovo, sono state pubblicate alcune foto di Alessandro in compagnia di una ex concorrente del GF Vip. “Passeggiata romantica per la Calemme e Basciano che succede?”, così recita il titolo dell’articolo dei dedicato ai due vipponi.

Proseguendo con l’articolo, il magazine ha aggiunto: “La Casa del Grande Fratello Vip è un lontano ricordo per Alessandro Basciano, che però non riesce a staccarsi dai suoi coinquilini. In particolare, da Federica Calemme”.

I due sono stati infatti avvistati mentre passeggiavano per le strade di Roma, per poi prendersi un caffè in un bar della Capitale. Gli scatti sono divenuti virali, finendo al centro dell’attenzione. Entrambi gli ex gieffini sono felicemente impegnati: Alessandro con Sophie Codegoni, mentre Federica con Gianmaria Antinolfi, anche lui ex concorrente del GF Vip.

A chiarire la situazione è stato Amedeo Venza, uno dei più cari amici di Alessandro Basciano ed esperto di gossip social. L’influencer ha infatti rivelato che: “Foto di tre settimane fa… erano insieme per lavoro e non erano da soli!”.

Se si guardano attentamente le foto, infatti, si può notare come entrambi gli ex gieffini indossino maglie del brand Daje. Inoltre, sempre Amedeo, ha aggiunto: “Mi sembra ridicolo anche mettere le prove”.