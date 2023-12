Alessandro Basciano, ritorno di fiamma con Sophie? Avvistato sotto casa di lei

Da quanto emerso sui social nei giorni scorsi, tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sembrerebbe sia in corso un riavvicinamento. A far tornare i due ex volti del GF Vip nel mirino del gossip è stata un’inaspettata indiscrezione svelata da Deianira Marzano attraverso i suoi canali social.

RITORNO DI FIAMMA? – Dopo le svariate interviste televisive dove Alessandro e Sophie hanno rivelato gli inaspettati retroscena dietro la loro rottura, sembrerebbe che i due abbiano trovato un punto d’incontro. Solo poche settimane fa il dj romano ha reso pubblica un estratto della lettera che il suo avvocato aveva mandato a quello della Codegoni, lamentandosi di non riuscire a vedere la figlia Celine.

A seguito del duro sfogo l’ex tentatore di Temptation Island è riuscito a vedere la sua secondogenita, condividendo nelle sue IG Stories alcuni scatti insieme a lei. Nelle ultime settimane, infatti, sembrerebbe che qualcosa tra l’ex tronista e Alessandro siano cambiate, tanto che quest’ultimo ha passato la notte dalla ragazza.

A rivelarlo è stata Deianira, raccontando nelle sue IG Stories cosa le è stato riferito da un paparazzo. Stando alla segnalazione riportata all’esperta di gossip, Alessandro Basciano sarebbe stato visto uscire da casa della Codegoni:

“Da ieri che io e Amedeo Venza veniamo bombardati di messaggi. Innanzitutto nessuno si è permesso di dire che Ale nn vede la piccola perché non è assolutamente così state facendo solo ipotesi inventate.

Seconda cosa visto che per noi la trasparenza è al primo posto. Un paparazzo ci ha mandato foto datate e con orario di Alessandro che si vedeva la sera con Sophie e poi usciva da casa la mattina giorni fa. Allora visto che questo ignavo dopo in privato ci ha anche offeso per aver reso pubblico ringraziasse che non abbiamo fatto il suo nome e se nn voleva far sapere le cose non le veniva a dire a noi.

Evidentemente nessun giornale le ha prese. E imparasse a non seguire la gente e appostarsi di notte sotto le case delle persone”.

Nonostante questo avvistamento, non si sa se i due ex gieffini abbiano deciso di dare una seconda possibilità alla loro storia o di deporre l’ascia di guerra per amore della figlia. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.