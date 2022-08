Alessia Macari, vuole tornare in TV: “Non voglio stare a casa”

Nota per la sua vittoria alla prima edizione del GF Vip, Alessia Macari è tornata al centro del riflettori. In una recente intervista, la donna ha deciso di cogliere l’occasione per candidarsi alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi.

“Non voglio stare a casa” – Lontana dal piccolo schermo da due anni, l’ex Ciociara di Avanti un Altro vuole tornare a lavorare. Al settimanale Nuovo, la Macari ha parlato del suo desiderio di tornare davanti alle telecamere.

Con la pandemia, purtroppo, le opportunità lavorative in televisione sono drasticamente diminuite. Proprio per questo Alessia ha deciso di lanciare un appello agli autori dell’Isola dei Famosi:

““Mi piacerebbe partecipare alla prossima edizione, specie adesso che si può andare in coppia. Mi porterei dietro mia madre: è molto sportiva e farei fare tutto a lei! Voglio tornare in tv. Non voglio stare a casa ad annullarmi”.

In realtà, prima dell’arrivo del Covid-19, l’ex gieffina aveva sostenuto un provino per prendere parte al reality. Con lo scoppio della pandemia, il programma, come tutto il mondo televisivo, si è dovuto fermare. La produzione dell’Isola dei Famosi prenderà in considerazione l’autocandidatura di Alessia Macari?

Questo non è il primo appello lanciato dalla donna. Qualche mese fa, l’ex volto del GF Vip si è rivolta a Milly Carlucci per partecipare a Il Cantante Mascherato. Alessia tornerà nuovamente in televisione? Non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti.