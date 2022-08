Natalia Paragoni, clamoroso scivolone sui social: “Matera, Puglia”

Nuovamente nel mirino del popolo di Instagram, Natalia Paragoni ha recentemente compiuto una clamorosa gaffe in geografia. Cosa è successo?

SCIVOLONE SUI SOCIAL – La Paragoni è nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne, il programma dove ha trovato l’amore. Da anni, infatti, Natalia è felicemente fidanzata con Andrea Zelletta. È proprio con il fidanzato che l’influencer è attualmente a Matera, meta della loro ultima vacanza.

La città è piaciuta tanto agli ex volti di UeD, tanto che la ragazza sui social l’ha definita una tra le più belle città d’Italia. È proprio parlando di Matera che Natalia è caduta in un inaspettato scivolone.

Condividendo con i fan la sua vacanza, nelle sue IG Stories l’ex corteggiatrice ha condiviso svariate foto. Tra le tante, la ragazza ne ha pubblicata una dove ha scritto: “Matera, Puglia”. Un dettaglio che di certo non è sfuggito al popolo del web.

Natalia Paragoni non è di certo la prima influencer che compie una gaffe in geografia. Clamorosa, infatti, è stata quella compiuta da Giulia De Lellis. L’influencer romana, durante la vacanza con il fidanzato Carlo Beretta, ha parlato del Bosforo:

“Non so se lo sapete, ma Istanbul è la città più grande della Turchia, fa circa 20 milioni di abitanti ed è divisa in due parti: quella europea e quella asiatica perché c’è un fiume in mezzo che divide i due continenti. Il fiume che divide le due parti si chiama Bosforo. Ed è quello che abbiamo attraversato ieri in barca, pieno di delfini e super trafficato. Circa 5 milioni di persone attraversano ogni giorno il fiume per andare a lavorare da una parte all’altra”.

La De Lellis ha così scambiato il Bosforo, canale che mette in comunicazione il Mar Nero col Mar di Marmara, per un fiume. Qualche anno fa, sempre Giulia, ha dichiarato che l’Egitto è la capitale dell’Africa.