Amici 19, i fan di Gaia Gozzi in rivolta sui social: ecco cos’è successo!

Amici di Maria De Filippi è ormai terminato e la vincitrice, Gaia Gozzi, sta facendo il solito giro per le radio e le interviste nei salotti più importanti della televisione italiana. Tuttavia, i fan della cantante italo-brasiliana hanno notato qualcosa di sospetto e si sono lamentanti sui social, specialmente su Twitter.

GAIA GOZZI VINCE AMICI E SCATENA ALCUNE POLEMICHE – Dopo la vittoria della Gozzi contro Javier Rojas (vincitore categoria danza), alcuni hanno accusato il programma di aver falsato il televoto, cose che ormai accadono tutti gli anni. Secondo i fan, la Var non avrebbe dovuto avere l’ultima parola, stravolgendo così la classifica dettata dal pubblico a casa che vedeva Giulia Molino prima.

L’INTERVISTA DI GAIA A RTL 102.5 – La cantante è stata intervistata anche a RTL 102.5 ma qualcosa sul web deve essere andato storto. In genere, vengono poste sempre le stesse domande e questo deve aver innervosito moltissimo i fan della Gozzi, i quali avrebbero voluto conoscerla meglio.

La ragazza, infatti, è molto riservata e le dirette su Instagram sono davvero rare. L’ultima fatta in questi giorni, infatti, ha fatto discutere per le sue dichiarazioni sul suo aspetto fisico, in particolare “orecchie importanti” e “naso dantesco”. Tornando alle interviste per le radio, i fan si sono lamentati delle domande rivolte alla cantante, reputate tutte uguali e non stimolanti.

Su Twitter, infatti, è partito l’hastag #Gaiartl1025, che è subito entrato in tendenza. I messaggi sempre gli stessi: i fan si sono lamentati delle domande ripetitive, nonostante la cantante abbia sempre risposto con educazione e gentilezza.

“Un’altra mezz’ora così non la reggo”; “Ma tutta la gente che fa domande sui concerti a tutti gli artisti, non solo a Gaia, lo sa che la quarantena non dipende da loro?”; “Ma volete mettere le canzoni di Gaia? Scusate, eh!”, sono solo alcuni dei tweet dei fan di Gaia Gozzi.