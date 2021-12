Amici di Maria De Filippi, la trasformazione nel tempo di Alessandra Celentano [FOTO]

Alessandra Celentano è una ex ballerina di danza classica e ora insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi. L’avete mai vista da giovane e sulle punte? PER VEDERE LE FOTO CLICCATE QUI.

L’insegnante più temuta della scuola

La maestra Celentano rappresenta sicuramente l’ideale della danza classica: severità, sacrificio e impegno. Tutte caratteristiche che un ballerino deve avere, per questo l’insegnante è sempre stata la più temuta nella scuola. Tuttavia, l’ex ballerina ha un animo molto buono perché vuole solo il meglio per i suoi allievi.

Quest’anno ad esempio ha voluto dare l’opportunità ad un allievo con condizioni difficili. “Voglio darti un’opportunità di vita” disse la maestra. Tuttavia, il ragazzo poi ha perso una sfida e ha dovuto abbandonare la scuola, anche se successivamente ha ricevuto una borsa studio per approfondire le sue conoscenze.

Alcune curiosità sulla Celentano

Alessandra Celentano è nata a Milano nel 1966. Attualmente è una coreografa, insegnante ed ex ballerina di danza classica. A metà degli anni ’80 entra a far parte dell’Aterballetto diretto da Amedeo Amodio, dove interpreta ruoli da prima ballerina. Prende parte a tournée in Europa, Stati Uniti, Canada, Brasile, Algeria, Tunisia e Venezuela. Negli anni successivi è maître de ballet nei maggiori teatri d’Italia. La maestra soffre della sindrome dell’alluce rigido a causa della quale si è sottoposta ad alcuni interventi. Il più recente risale nel 2017 e non le ha permesso più di ballare.

Trasformazione nel tempo

L’insegnante e coreografa è cambiata molto nel tempo ma la sua passione e il suo amore per la danza è rimasto intatto. La Celentano è sempre stata una bellissima donna sin da giovane: non è semplice reperire alcune sue foto ma sul suo profilo ogni tanto ne pubblica qualcuna, soprattutto le sue vecchie esibizioni.