Amici, Giulia Stabile ha un flirt con Sebastian? La ballerina mette in chiaro la questione sui social

Da quando la sua storia con Sangiovanni è giunta al termine, Giulia Stabile si è concentrata sulla sua carriera da ballerina che va a gonfie vele. Tuttavia, a cadenza regolare, non mancano voci su flirt o coinvolgimenti sentimentali con alcuni dei suoi colleghi. Quella più insistente è sicuramente con Sebastian Melo Taveira, ballerino professionista ed ex allievo di Amici.

La cotta prima di Sangiovanni

Quando Giulia sedeva tra i banchi di Amici, ancor prima di fidanzarsi con Sangiovanni, aveva manifestato una cotta giovanile per Sebastian, ai tempi già professionista del talent di Maria De Filippi. In molti speravano un qualcosa di più, ma poi i sentimenti della ballerina virarono verso il cantante.

Sebastian e Giulia solo amici

Adesso che la Stabile non forma più una coppia con Sangiovanni, i fan sperano in un ritorno di fiamma con Sebastian, o meglio, un amore vero e proprio che non si è mai potuto concretizzare in passato. I social di certo non aiutano: spesso Giulia e Sebastian condividono foto e video insieme ed è palese che tra loro ci sia una bellissima amicizia.

Tuttavia, i follower continuano a sperare e di tanto in tanto la notizia circa un flirt inizia a girare. Per questo motivo, nelle sue ultime stories, Giulia Stabile ha deciso di mettere le cose in chiaro definendo Sebastian un “fratellone”. Anzi, un vero e proprio “fratellone del cuore”. Più chiaro di così!