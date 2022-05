Amici: quanto guadagnano gli allievi?

La ventunesima edizione di Amici sta volgendo al termine, ma la curiosità dei fan del noto talent di Mediaset non si placa. La domanda più gettonata è quella riguardante ai compensi degli allievi.

QUANTO GUADAGNANO GLI ALLIEVI? – Come è già noto al pubblico, i ragazzi non spendono soldi all’interno della scuola. Vitto, alloggio e le lezioni sono totalmente gratuiti. Negli ultimi anni è però stato noto che gli allievi percepiscano un piccolo compenso, utilizzato per le spese primarie.

Riguardo questi guadagni, si tratterebbero di circa 500 euro a settimana, per una serie di motivi che vanno dalle regole della televisione a quelli di natura prettamente personale. Sono da tenere in considerazione anche i bonus ottenuti durante l’anno e gli ascolti su Spotify.

Nel corso dei mesi, ad Amici vengono stilate delle classifiche sia per i ballerini che per i cantanti. Una piccola percentuale, quindi, verrebbe data a coloro che sono arrivati in cima alle classifiche.

Secondo gli esperti, quindi, Luigi sarebbe il cantante più pagato di quest’edizione grazie ai bonus e, soprattutto, alle tante percentuali dai suoi brani su Spotify. Al secondo posto ci sarebbe LDA che anche fuori dalla scuola sta ottenendo un gran risultato nelle classifiche. Al terzo posto, invece, c’è Albe.