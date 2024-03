Amici, Sangiovanni riappare sui social dopo lo stop in compagnia di Gianni Morandi

Dal 15 febbraio, Sangiovanni è rimasto inattivo sui social media. Questo è accaduto dopo il suo annuncio di prendersi una pausa non dalla musica, ma dall’industria musicale. Ha deciso di bloccare l’uscita del suo album, ha cancellato il concerto al Forum d’Assago e ha messo in pausa un lavoro che non lo faceva più sentire felice.

Sangio riappare sui social: il selfie con Gianni Morandi

Tuttavia, ha chiarito che non avrebbe abbandonato la musica: ha annunciato che avrebbe continuato a scrivere e a frequentare lo studio di registrazione, ma nel frattempo curare il suo benessere.

Il giovane di 21 anni sta attraversando un momento delicato nella sua vita da giovane adulto, affrontando numerose fragilità. Per lui, esibirsi con Finiscimi, la canzone che ha portato sul palco di Sanremo, era particolarmente difficile poiché in quel brano sono racchiuse le sue sofferenze e la fine della sua storia d’amore con Giulia Stabile. Quasi 20 giorni dopo, Sangiovanni è riapparso sui social, ma non sul suo profilo, bensì su quello di Gianni Morandi.

I due si conoscono da tanto e hanno anche collaborato lo scorso anno per una nuova versione di Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Morandi ha voluto condividere un selfie con il giovane cantante, scrivendo: “Che piacere incontrare il mio amico Sangio”. È difficile dire se i due si siano incontrati casualmente o se magari stiano lavorando insieme a qualche progetto.