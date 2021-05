Amici, scontro tra ex ballerine a causa di Alessandra Celentano: Susy contro Agata

Alessandra Celentano è sicuramente una delle insegnanti di danza più dure di Amici di Maria De Filippi. La maestra di danza classica ogni anno critica aspramente molti studenti, con l’intento di migliorarli e farli crescere all’interno della scuola. A distanza di anni, sono tornate sull’argomento due ballerine fortemente criticate: Agata Reale e Susy Fuccillo.

LA LETTERA DI AGATA – Agata Reale ha pubblicato una lunga lettera su DiPiù Tv contro la maestra Celentano. Nello specifico, l’ex allieva ha accusato l’insegnante di utilizzare metodi poco efficaci e di mortificare inutilmente i ballerini. Inoltre, la ragazza ha ricordato gli attacchi ricevuti ma, a differenza di altri, non si è mai piegata.

“Nel 2006 io sono stata la prima di una lunga serie di vittime. Lei non è nemmeno l’ombra di quello che dovrebbe essere un maestro” ha tuonato Agata nella lettera. Tuttavia, in soccorso ad Alessandra Celentano è arrivata un’altra ex allieva del programma fortemente criticata: Susy Fuccillo. In molti ricorderanno, infatti, l’iconica espressione della maestra contro Susy: “Sembri un sacco di patate”.

Anche Susy crede che alcune volte la maestra esageri ma ha comunque voluto difenderla: “Per quanto mi riguarda è proprio da quelle lacrime, dalle mortificazioni che sentivo sul mio capo, puntata dopo puntata, che ho trovato la forza per migliorarmi. Sì, Agata, le urla e gli insulti della Celentano, anche l’odio che covavo nei suoi confronti, sono stati il motore, la motivazione per andare oltre i miei limiti fisici e crescere, sia come ballerina sia come donna”.

“Come te sono stata vittima della Celentano, ma io non l’ho mai considerata la mia carnefice, perché le sue critiche e le mie lacrime sono state il terreno fertile su cui ho costruito parte della mia vita. […] È grazie alla Celentano se ho raggiunto i traguardi che mi ero imposta“ ha continuato Susy, la quale ha aggiunto di aver invitato la maestra ad alcuni eventi e di essersi trovata molto bene con lei.