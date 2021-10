Ana De Armas in trattative per “Ballerina”, spin-off di John Wick

Ana De Armas potrebbe essere la protagonista di Ballerina, spin-off della fortunata saga di John Wick che vede come protagonista Keanu Reeves.

Secondo Deadline l’attrice, recentemente vista al cinema nell’ultimo film di James Bond con Daniel Craig, No Time To Die, starebbe ultimando le trattative.

Di cosa tratterà Ballerina con, possibilmente, Ana De Armas come protagonista?

Lo spin-off si concentrerà su una giovane assassina professionista desiderosa di vendetta contro coloro che hanno ucciso la sua famiglia. Il personaggio ha fatto una piccola comparsa nel terzo film della saga, John Wick: Chapter 3 – Parabellum, descritta come una ballerina che si stava allenando per diventare un’assassina professionista.

Len Wiseman, regista di film d’azione di successo come Underworld e Die Hard, dirigerà la pellicola.

Al momento non vi sono informazioni su una probabile apparizione di Keanu Reeves nello spin-off.

Nonostante ciò non è da escludere che sia Reeves sia Anjelica Huston possano avere dei cameo in Ballerina.

La carriera di Ana De Armas è in continua ascesa sin dal suo esordio a Hollywood nel 2015 con la pellicola Knock Knock di Eli Roth. Da quel momento i riflettori si sono accesi sulla giovane attrice cubana che non si è più fermata. Nel 2020 è stata candidata al Golden Globe come “miglior attrice in un film commedia o musicale” per il suo ruolo in Knives Out – Cena con delitto di Rian Johnson.

Infine, vedremo l’attrice in ben tre pellicole in uscita prossimamente: Blonde di Andrew Dominik, Deep Water di Adrian Lyne e The Gray Man di Anthony e Joe Russo.