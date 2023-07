Ancelotti ct del Brasile. Il Real pensa a Spalletti?

E’ arrivato negli ultimi giorni che Carlo Ancelotti nella prossima stagione sarà il nuovo commissario tecnico del Brasile. Ovviamente a causa di questa notizia a Madrid c’è un pò di turbamento. Per questa stagione il tecnico italiano resterà a Madrid mentre la prossima volerà in Brasile. Il presidente Florentino Perez di conseguenza si sta muovendo per capire come sostituire al meglio mister Ancelotti.

A causa della notizia di Ancelotti nuovo ct del Brasile però, si è scritto sui quotidiani più vicini al presidente Florentino Perez, che non si esclude che l’esperienza di Mister Champions possa concludersi in anticipo. Il Real, infatti, pensava a un prolungamento del contratto oltre il 30 giugno 2024. Purtroppo però la società madrilena è rimasto spiazzata dall’annuncio del presidente della Federcalcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues, che ha ufficializzato l’arrivo dell’ex tecnico del Milan.

Il presidente del Real osserva il mercato degli allenatori per cercare il migliore da mettere sulla panchina dei blancos. Sicuramente non sarà semplice sostituire Ancelotti ma Florentino Perez saprà sicuramente scegliere il giusto erede. Tra i papabili nomi spunta anche quello di Luciano Spalletti che ha deciso di interrompere il rapporto con De Laurentiis, rinunciando a un contratto da 3 milioni per la stagione 2023-2024.

Il tecnico toscano volava rifiatare un pò dopo gli ultimi due faticosi anni a Napoli. È solo un caso che Spalletti abbia detto che resterà sicuramente fermo fino a dicembre e poi comincerà a guardarsi intorno? Beh, le casualità non sono certezze ma la possibilità che Spalletti vada al Real a questo punto è concreta.

Il mister toscano è riuscito a dominare quest’anno il campionato italiano con una squadra rigenerata. Spalletti è riuscito a dar nuova vita ad alcuni calciatori che sembravano persi come Juan Jesus e Mario Rui. Inoltre Ancelotti valorizzato le caratteristiche dei suoi giocatori, infatti basta pensare alle prestazioni di questa stagione di Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia.