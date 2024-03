Anita Oliveri, rompe il silenzio sulla presunta raccomandazione: “Qual è il segreto? Farsi un autore…”

Le luci della casa del GF si sono spente già da qualche giorno, ma alcuni ex gieffini continuano a far parlare. Nelle scorse ore, Anita Olivieri ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa sui rumor circolati durante la sua permanenza nel reality. La ragazza, infatti, ha deciso di rompere il silenzio sulla presunta raccomandazione che le avrebbe permesso di prendere parte al programma.

“Qual è il segreto? Farsi un autore…” – A distanza di qualche settimana dalla fine della sua avventura al GF, Anita ha parlato per la prima volta del suo percorso all’interno del reality. Nei giorni scorsi, infatti, l’ex gieffina ha dato la possibilità ai suoi fan di farle qualche domanda attraverso il box aperto nelle sue IG Stories.

Tra le tante domande ricevute, c’è chi le ha chiesto spiegazioni a riguardo sull’insistente rumor che vedeva in corso un flirt tra lei e qualcuno che lavorava nel programma. Nei mesi scorsi, infatti, si è insinuato che Anita fosse “protetta” proprio da un autore del reality.

Davanti a questa domanda, la romana ha deciso di rispondere con ironia: “Qual è il segreto? Farsi un autore. avere mamma autrice, compagno che lavora a Mediaset e far vedere le tettine al regista. Mi pare abbastanza”.

Successivamente, Anita ha voluto smentire le ultime voci di corridoio che parlavano di uno scontro tra lei e Perla Vatiero, motivo per il quale non si seguono sui social: “Si ragazzi ho letto, ovviamente è una follia a parte che io non mi rendo conto dell’impatto che hanno queste cose che per me sono microscopiche e anche molto stupide”.