Annalisa Scarrone, fiori d’arancio per la cantante: si è sposata in segreto ad Assisi

Da sempre molto riservata sulla sua vita privata, Annalisa Scarrone ha deciso di convolare a nozze in segreto. Nella giornata di ieri, infatti, la cantante e Francesco Muglia si sono sposati con rito civili, al loro fianco c’erano le persone a loro più vicine.

MATRIMONIO SEGRETO – Sebbene da circa due anni l’ex allieva di Amici 10 sia legata sentimentalmente a Muglia, solo poche settimane fa la coppia è uscita allo scoperto. A rivelarlo è stato il Comune di Savona, che il 12 maggio ha affisso le pubblicazione di matrimonio nell’albo pretorio.

L’artista ha nuovamente lasciato spiazzati i fan. Ieri, 29 giugno, Annalisa si è sposata con Francesco nella Basilica di San Francesco ad Assisi. Consapevole di essere nel mirino del gossip, la cantante avrebbe chiesto agli invitati di mantenere il massimo riserbo riguardo le nozze.

Stando a quanto emerso, gli invitati a questo matrimonio sarebbero stati solo 80, le persone più strette della coppia. La cerimonia si è poi spostata alla Locanda del Cardinale, il ristorante in centro. Rimane un mistero, però, l’abito che la cantante ha indossato. Secondo molti fan, a vestire la Scarrone in questo giorno così importante sarà stato Dolce & Gabbana, brand che molto spesso è stato indossato dalla cantante.

Per quanto riguarda il tema “invitati vip”, sono attesi per domani, sabato 1 luglio. Sicuramente tra gli invitati ci saranno Alessandra Amoroso, amica di Annalisa Scarrone, e il produttore Davide Simonetta (in arte d. whale) con la fidanzata Veronica Ferraro. Si vocifera che sia stata invitata anche Maria De Filippi, ma bisognerà attendere domani per scoprire se sarà o meno presente ai festeggiamenti.