Annalisa Scarrone, svelato il suo abito da sposa: brand e prezzo

Negli ultimi giorni ad essere al centro del mirino del gossip è stata Annalisa Scarrone, che il 29 giugno si è sposata con Francesco Muglia. Dopo giorni di attesa, l’artista ha deciso di svelare il suo abito da sposa, lasciando senza parole il popolo del web.

IL NON CONVENZIONALE ABITO DA SPOSA – Sempre molto riservata della sua vita privata, Annalisa ha deciso di sposarsi in gran segreto. Nei giorni scorsi, infatti, la cantante e Francesco, manager di Costa Crociere, sono convolati a nozze ad Assisi, nella Basilica di San Francesco, mentre il party si è svolto a Tellaro (in provincia de La Spezia). Si è trattata di una cerimonia discreta, a cui hanno preso parte gli amici più intimi della coppia.

La cerimonia civile si è tenuta ieri, 1 luglio, anch’essa lontana dalle telecamere e dagli obbiettivi dei paparazzi. Annalisa, però, ha deciso di dare uno strappo alle regole, decidendo di svelare il suo abito da sposa. A lasciare spiazzati i fan non è solo la bellezza del vestito, ma anche la scelta di indossarne uno per nulla convenzionale.

“Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa. Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate. La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore. 29/6/2023″, ha così scritto Annalisa Scarrone sotto i suoi scatti con l’abito da sposa.

Come ipotizzato nei giorni scorsi, a vestire l’artista in questo giorno così importante è stato Dolce&Gabbana. Per l’occasione la donna ha deciso di indossare un mini dress total white di pizzo, decorato con dei cristalli scintillanti, con la manica lunga leggermente a sbuffo e totalmente ricamata come il mezzo collo che impreziosisce la scollatura. Da come si legge sul portale Contra Ataque, il prezzo dell’abito dovrebbe aggirarsi attorno ai 7000 euro.