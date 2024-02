Antonella Fiordelisi, tradimento di Vicario? Parla l’ex gieffina

Antonella Fiordelisi ha parlato apertamente della sua breve relazione con il portiere Guglielmo Vicario dopo la fine tumultuosa del suo precedente rapporto con Edoardo Donnamaria. Le voci di un tradimento da parte di Vicario, che è stato avvistato con un’altra donna, sono circolate, ma Antonella ha voluto fare chiarezza. Ha rivelato tutto nel podcast di Luke Marani, spiegando le ragioni della fine della loro breve relazione.

Vicario l’ha tradita? Fiordelisi fa chiarezza

Antonella Fiordelisi ha deciso di fare chiarezza sulla sua breve relazione con il portiere Guglielmo Vicario, attivo nella Premier League inglese. Dopo mesi di speculazioni e foto paparazzate che li ritraevano insieme, Antonella ha voluto mettere i puntini sulle “i”.

Nonostante il grande interesse dimostrato da entrambi, la loro storia è stata breve e si è interrotta prematuramente. Si erano diffuse voci su un presunto tradimento da parte di Vicario, soprattutto dopo che era stato paparazzato con una misteriosa bionda durante una vacanza a Dubai. Tuttavia, Antonella ha deciso di smentire queste voci.

“Perché è finita con Vicario?”, ha detto l’influencer al suo intervistatore, “non può mai essere finita una cosa che non è mai iniziata. È una persona che ho frequentato, è una persona che mi ha fatto stare molto bene perché è un bravissimo ragazzo, educato e con tanti valori. Mi ha fatto stare molto bene, quindi mi ha portato un momento di spensieratezza di cui avevo bisogno, però non sono mai stata fidanzata!”.

Come se non fosse abbastanza chiaro, la Fiordelisi ha poi aggiunto una postilla, questa volta tramite il suo canale broadcast: “Lo so che piacerebbe a tutti poter dire cose che non sono mai successe, ma in realtà non sono mai stata cornificata, anzi, è stato un ragazzo splendido ed entrambi abbiamo bellissimi ricordi di due mesi indimenticabili. Basta con le fake news“.