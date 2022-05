Assicurazione auto con Tutela legale di Allianz Direct: di che si tratta

La Tutela legale è un servizio accessorio messo a disposizione dalle compagnie assicurative per i propri clienti. La compagnia si impegna ad assistere legalmente il cliente sul piano giudiziale e stragiudiziale garantendo il rimborso di eventuali spese legali sostenute per perizie o processi. La Tutela legale è attiva a partire dalla sottoscrizione. Da quel momento in avanti gli avvocati della compagnia assicurativa sono a disposizione e possono fornire consulenze, rispondere a richieste e fugare eventuali dubbi su una materia che è oggettivamente complessa. Per questa ed altre ragioni è bene prendere in considerazione la possibilità di valutare questa garanzia nel momento in cui si richiede un preventivo assicurazione auto.

Un preventivo per l’assicurazione auto con tutela legale di Allianz Direct non solo assiste legalmente il cliente nel caso di problemi legali legati a un sinistro, ma lo assiste anche in caso di controversie derivanti da contratti di riparazione o per contese in merito a finanziamenti. Allianz Direct, leader nel segmento delle polizze RC Auto online, oltre alla tutela legale, offre numerose garanzie accessorie facilmente consultabili in un preventivo assicurazione auto. Divenire clienti di Allianz Direct conviene anche per la disponibilità di un affidabile servizio clienti e per la possibilità di compiere numerose operazioni online, dalla propria area cliente, in totale autonomia.

L’assicurazione auto con tutela legale di Allianz Direct copre dunque un’ampia gamma di problematiche. Se vi fossero dubbi sull’utilità di valutarla e successivamente attivarla, si tenga conto dell’alto numero di cause civili che ogni anno vengono intentate in Italia. Molte di queste riguardano proprio la materia qui trattata.

Vi sono, tuttavia, casi particolari in cui, pur attivandola, la Tutela legale di Allianz Direct non sarà applicabile. Se si causa un sinistro con colpa grave, a seguito di un comportamento verificato come palesemente negligente da parte dell’assicurato, ebbene in questo caso la tutela legale non sarà utilizzabile. Discorso analogo anche per un sinistro, o presunto tale, in cui venga riscontrato un comportamento doloso da parte dell’utente.

Un’altra situazione in cui non sarà possibile ricorrere alla Tutela legale di Allianz Direct è quando la contesa avviene tra 2 assicurati Allianz Direct; la compagnia non può ovviamente fare causa a sé stessa, ma nessuno vieta alla parte che si ritiene lesa di tutelarsi autonomamente.

Esiste infine una franchigia, pari a € 300,00, sotto la quale la copertura assicurativa non scatta. Questo genere di franchigia è generalmente applicato dalle compagnie assicurative per questa ed altre garanzie accessorie.