Assicurazione auto: preventivo facile e veloce con Verti Assicurazioni

Scegliere la RCA giusta può non essere semplice, trovare l’azienda a cui affidarsi con un preventivo congruo e che risponda a tutte le tue esigenze può richiedere tempo ed impegno. L’assicurazione auto è assolutamente indispensabile per poter circolare a norma di legge ma deve essere anche sicura e vantaggiosa, magari personalizzata e su misura così da rispondere esattamente a ciò di cui hai bisogno.

Con l’aiuto di Verti Assicurazioni vogliamo svelarti come richiedere un preventivo facile e veloce ma soprattutto quali sono i must have che dovrebbe avere una RCA conveniente.

Caratteristiche fondamentali per una assicurazione auto conveniente

Dal momento in cui desideri richiedere un preventivo per l’assicurazione auto ci sono alcuni aspetti da prendere in considerazione; devi sapere che non esiste un unico preventivo poiché ciascuna compagnia offre promozioni differenti che tengono in considerazione tipologia del veicolo, alcuni fattori come età, sesso o professione ma anche numero di sinistri ed eventuali dettagli in più richiesti.

L’assicuratore, una volta ottenuti tutti questi dettagli, può elaborare un preventivo ad hoc cercando di offrire promozioni convenienti al proprio cliente.

Cosa devi prendere in considerazione prima di stipulare un contratto? Devi sapere che il preventivo non è affatto vincolante, questo significa che puoi chiedere informazioni anche a più compagnie allo stesso tempo, cercando di scegliere poi quella con il rapporto qualità prezzo migliore per te e le tue esigenze.

Se dovessimo darti un elenco di caratteristiche che non devono mancare possiamo dire che:

– È necessario leggere con cura i premi assicurativi

– Leggere con attenzione il contratto per capire se è compreso tutto ciò di cui hai davvero bisogno

– Accertarsi del livello bonus di inserimento

– Esaminare poi l’ammontare di massimale e franchigia

– Consultare eventuali clausole limitative o di esclusione

– Controllare la presenza dell’estensione europea

Tipologie di assicurazione auto più richieste

Sapevi che non esiste un unico tipo di RCA? L’assicurazione auto è personalizzata, ecco perché se tra le più comuni troviamo furto, incendio, la Kasko per guasti accidentali, infortuni e atti vandalici troviamo poi anche formule di assistenza completa e pagamento danni dovuti ad agenti atmosferici. Se hai dei dubbi racconta di cosa hai bisogno e fatti consigliare anche dal tuo assicuratore di fiducia.

Vuoi risparmiare ulteriormente? Sapevi che richiedendo una assicurazione online hai molte più possibilità di ottenere un preventivo vantaggioso? Questo fatto viene confermato da aziende come Verti Assicurazioni che offrono diverse garanzie e tariffe così convenienti ma complete da fidelizzare il cliente che una volta firmato il contratto non cambia più compagnia.

Verifiche per i documenti più semplici, pratiche alleggerite e più rapide, tutto controllabile tramite app o tramite sito web: puoi svolgere pagamenti e richieste in modo rapido, inoltre entrare in contatto con l’operatore o con il servizio clienti è davvero semplice.

Preventivo per assicurazione auto in soli 15 secondi

Lo sappiamo, dirti che potrai ottenere un preventivo in soli 15 secondi ti sembra strano ma è davvero così; sul sito di Verti puoi richiedere quanto costerà la tua assicurazione auto in modo semplice inserendo la targa dell’auto e la data di nascita del proprietario.

Verti è un’assicurazione auto particolarmente conveniente che premia anche la fedeltà dei propri clienti; chi assicura un secondo mezzo (auto o moto che sia) può ottenere uno sconto ma anche chi riesce a convincere altre persone della propria famiglia riesce ad ottenere una promozione e ci sono molti altri casi ancora; se vuoi avere maggiori informazioni sulle possibilità di risparmiare e sulle scontistiche contatta un operatore per un preventivo personalizzato.

Perché scegliere Verti Assicurazioni? Puoi richiedere il tuo preventivo online e svolgere tutto tramite PC o app scegliendo la modalità di pagamento preferito e avendo una assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 tramite l’area personale.