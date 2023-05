Aurora Ramazzotti, polemica per l’ora d’aria: “Commenti un po’ inutili”

Aurora Ramazzotti è stata attaccata per aver pubblicato un post sui social: la sua risposta ha messo a tacere la polemica

Aurora Ramazzotti ha da poco partorito il piccolo Cesare Augusto, primo figlio avuto dal compagno Goffredo Cerza. La figlia di Michelle Hunziker sta vivendo dunque la sua nuova vita da neo mamma, senza però sacrificare i suoi hobby e le sue passioni. Nelle scorse ore, la giovane ha pubblicato uno scatto con la seguente descrizione: “Ora d’aria per mami”, ricevendo però alcune critiche molto pesanti.

Polemiche per la frase “Ora d’aria”

Si parla sempre poco del diritto delle mamme a riposarsi e staccare la mente. Capita, però, che alcune mamme siano le peggiori nemiche di loro stesse e questo le portano a riversare frustrazione su altre donne. Questo è quanto accaduto ad Aurora Ramazzotti, la quale si è concessa qualche momento fuori casa seduta in un bar a sorseggiare del succo. In tante l’hanno criticata poiché convinte che avesse lasciato il bambino chissà dove e altre, invece, che hanno difeso il diritto di volersi prendere un momento per sé.

La risposta di Aurora mette a tacere la polemica

Il post in questione ha totalizzato tantissimi commenti, alcuni molto feroci, così la giovane mamma ha deciso di rispondere con delle stories per mettere a tacere l’ennesima ed inutile polemica. “Mi fa volare che stiano volando stracci sotto questo post perché ho scritto ‘ora d’aria’ e perché qualcuno ha pensato che intendessi che ho lasciato il bambino e sono andata a farmi i fatti miei in giro” ha esordito Aurora.

“Allora sono partiti i soliti commenti un po’ inutili sul fatto che loro invece non se la sono mai presa sta benedetta ora. E ora stanno tutti litigando rivendicando il diritto di una mamma di fare un po’ quello che le pare (sacrosanto direi). La cosa più divertente è che ho scritto ora d’aria perché sono uscita di casa ma Cesare era proprio di fianco a me quindi stanno litigando per niente“ ha concluso la giovane.

Successivamente, Aurora ci è andata giù pesante evidentemente stanca dei soliti luoghi comuni e commenti non richiesti: “Penso che qualsiasi madre abbia già un senso di colpa intrinseco che non necessita del carico da 100 della sciura di turno che dice ‘mio figlio ha 21 anni e io non ho ancora preso un’ora d’aria’. Sono scelte. Cinque minuti per scrivere questa minch**ta li hai trovati però, a questo punto potevi fare stretching che ossigena il corpo“.