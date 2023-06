Aurora Ramazzotti, presto in arrivo sui social la sua vecchia rubrica: “Chi è tornato con l’ex?”

Aurora Ramazzotti è sempre più indaffarata da quando è nato il suo primo figlio, il piccolo Cesare, avuto dal compagno Goffredo Cerza. Si sa, tra il lavoro e la vita da mamma non sempre si ha tempo per i social, di conseguenza bisogna rinunciare a qualcosa. È il caso della sua “Rubrichetta”, formato lanciato su Instagram e che divertiva molto i suoi follower più affezionati.

Torna la “Rubrichetta”?

Per chi non lo sapesse, “Rubrichetta” è un format lanciato da Aurora su Instagram che parla di tradimenti, problemi d’amore, gelosia e passione. Un passatempo che ha davvero incuriosito i fan appassionandoli alle storie di altre persone anonime. “A luglio sarà un anno che non faccio la rubrichetta” ha esordito la Ramazzotti sul suo profilo social, lasciando intendere che il format potrebbe ritornare.

“Lo so, manca anche a me, ma mi impegnava i sabati pomeriggio e ora non ho più tutto questo tempo con ‘banano’. Vi prometto che tornerò prima o poi a farla. Comunque, quanti in mia assenza sono tornati con l’ex?” ha concluso Aurora.

Regali di lusso e polemiche per l’allattamento

Nel corso di queste settimane, Aurora è finita al centro del gossip per dei regali di lusso ricevuti da Armani e da destinare al piccolo Cesare: si tratta di piccoli abiti: pantaloncini colorati, pigiamini e camicette.

Non solo, perché la giovane Ramazzotti ha dovuto anche giustificare la scelta di non allattare più al seno a causa di alcune critiche ricevute: “Può capitare, uno ci prova, ma va bene qualsiasi cosa, va bene anche se uno non glielo dà proprio il latte materno”.