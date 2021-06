Beatrice Valli e Ludovica hanno litigato con l’altra sorella? L’indizio sui social

Ci sono state nuove discussioni in casa Valli, questa volta però le dirette protagoniste non sono state le due sorelle, note per la loro partecipazione a Uomini e Donne, una come tronista e l’altra come corteggiatrice.

Attualmente le due sono due acclamate web influencer e contano infatti milioni di follower. Beatrice è molto seguita anche per il suo rapporto con Marco, conosciuto proprio a Uomini e Donne e con il quale ha anche un figlio. I due sono infatti pronti a sposarsi. Ad essere stato compromesso è il loro rapporto con la terza sorella più grande, Eleonora.

Proprio ieri Eleonora Valli ha festeggiato il compleanno del suo secondo genito e mancavano proprio le due sorelle, rispettivamente Beatrice e Ludovica. Pare che le due mancassero per ”motivi di lavoro”, ma molto probabilmente dietro questa mancanza c’è dell’altro.

LE PAROLE DI ELEONORA VALLI – La più grande delle sorelle ha scritto un post su Instagram, che sembra essere una vera e propria frecciatina alle altre due sorelle. Ha infatti dichiarato: “Per me è stata una bellissima festa con le persone che VOLEVANO esserci”.

Non sappiamo se la frecciatina sia rivolta alle due sorelle, ma sicuramente loro erano assenti e ad Eleonora questo dettaglio non sarà sicuramente stato indifferente. Hanno litigato? O hanno avuto una discussione in seguito a questa mancanza? Staremo a vedere cosa risponderanno le sorelle Valli.