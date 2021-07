Belen Rodriguez, ad una settimana dal parto: “Andiamo a lavorare”

Solo una settimana fa veniva alla luce Luna Marì, la secondogenita di Belen Rodriguez, nata dall’amore con Antonino Spinalbese. Ad una settimana dal parto, la showgirl ha voluto annunciare ai tantissimi fan che tornerà in TV.

“Andiamo a lavorare” – Nonostante sia divenuta nuovamente mamma da nemmeno una settimana, Belen sembra pronta a tornare nel piccolo schermo. Ad annunciarlo è lei stessa tramite un post su Instagram.

La conduttrice ha deciso di prendersi una settimana di pausa per potersi dedicare completamente alla sua secondogenita. Ora, però, la donna è pronta a tornare in carreggiata. Sotto uno scatto che mostra lei e Luna Marì a letto, intente a riposarsi, la donna ha scritto: “Ultimo riposino prima della partenza! Andiamo a lavorare”.

Le registrazioni di Tu Si Que Vales, programma che la vede al timone della conduzione dal 2014, sono già iniziate. La prima puntata è stata infatti registrata il 12 luglio, la sera in cui Belen ha partorito. Nonostante ciò, la showgirl sud americana è pronta a tornare a lavoro.

I suoi colleghi, da come dimostra il commento di Sabrina Ferilli, giurata popolare, l’attendono con impazienza. L’attrice romana, sotto al post della Rodriguez, ha infatti commentato: “Ti aspettiamo bellezza!”. Non resta altro che attendere la fine delle registrazioni e la messa in onda del programma per rivedere Belen Rodriguez e tutti i protagonisti di Tu Si Que Vales.