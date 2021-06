Belen Rodriguez, frecciatina a De Martino? Ecco come stanno le cose

La showgirl potrebbe aver lanciato qualche frecciatina al suo ex compagno, tuttavia le cose non starebbero proprio così

Belen Rodriguez è tornata nuovamente a far parlare di sé, questa volta a causa di una presunta frecciatina lanciata a Stefano De Martino. Diversi siti hanno riportato la notizia, ma pare che le cose non stiano realmente così, vediamo cosa è successo.

STEFANO DE MARTINO CON PAOLA DI BENEDETTO – Qualche giorno fa, l’ex ballerino è stato pizzicato in barca con Paola Di Benedetto, proprio quando circolava una voce sulla presunta rottura con Federico Rossi. Infatti, poche ore dopo la paparazzata, l’ex Madre Natura ha dichiarato di essere single.

Questo non significa che lei e De Martino abbiano una storia d’amore, ma comunque le tempistiche hanno fatto riflettere i fan. I due potrebbero anche avere solo una bella amicizia, per il momento non ci è dato sapere.

LE PAROLE DI BELEN – Alcuni siti hanno riportato gli estratti di un’intervista della Rodriguez per il settimanale Nuovo, tuttavia, la questione non combacia. Pare che l’intervista la showgirl argentina l’abbia rilasciata ad un giornalista di Chi e qualche settimana fa, ben prima della paparazzata Stefano-Paola.

Anche se non si è trattata di una frecciatina vera e propria, Belen ha comunque voluto elogiare il suo nuovo compagno: “Per la prima volta ho scelto un uomo gentile, che mi fa sentire al sicuro. […] Ho la Luna dentro. Questo è uno dei momenti più belli della vita di una donna: dare alla luce un figlio. La differenza d’età con Antonino? Mi sono posta il problema fino a quando non mi ha detto: ‘Ti prego, se deciderai di non vedermi più, promettimi che non lo farai per la mia età’. E lì c’è stato il click, ho capito che mi aveva decifrata e che non stava fingendo”.

Anche Stefano De Martino ha speso belle parole nei confronti della sua ex compagna: “In realtà penso che la fine del nostro matrimonio non è stato un fallimento. In generale se un’unione è compiuta e ha portato a qualcosa di bello come un figlio non lo è mai. Ora stiamo bene, facciamo del nostro meglio e le cose vanno davvero bene”.