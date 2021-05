Belen Rodriguez: la sorella Cecilia ha incontrato Stefano De Martino in aereo

Belen Rodriguez sta vivendo un periodo molto felice, in quanto è in attesa di una bambina ed è innamorata del suo compagno Antonino Spinalbese. I due si sono conosciuti lo scorso anno e hanno avuto un vero e proprio colpo di filmine. Insomma stanno per diventare una bella famiglia unita.

CECILIA RODRIGUEZ HA INCONTRATO STEFANO DE MARTINO IN AEREO? – Cecilia Rodriguez, è spesso in tv e sui social per parlare del suo fidanzato Ignazio Moser che ha intrapreso un nuovo percorso all’Isola Dei Famosi. Per quanto riguarda la sorella ha dichiarato:

“Belen? La vedo benissimo, sono davvero contenta. Penso sempre alla felicità della mia famiglia, ci teniamo tanto all’amore. Jeremias ha trovato una bravissima ragazza e anche il fidanzato di Belen, Antonino, mi piace tanto, sto bene con lui. Con altri fidanzati avevo avuto qualche ansia, lui è un bravissimo ragazzo, ha i nostri stessi principi, è umile, è puro ed è un sognatore”.

Stando a quanto pensa Cecilia i due sono molto felici. Per quanto riguarda gli ex probabilmente si sarà riferita ad uno di questi: Marco Borriello, Fabrizio Corona, Andrea Iannone o Stefano De Martino.

Tra l’altro pare che la sorella di Belen abbia incontrato Stefano De Martino in aereo e gli abbia chiesto di spostarsi. Il ragazzo avrebbe accettato. Questo testimonia che i rapporti non sono terminati proprio nel migliore dei modi. Inoltre pare che Cecilia abbia anche litigato con Adelaide, sorella minore di Belen.