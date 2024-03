GF, Mirko Brunetti sulla vittoria di Perla: “Non so che dire”

A trionfare in quest’ultima edizione del Grande Fratello, aggiudicandosi la vittoria, è stata Perla Vatiero. Ovviamente questo successo ha emozionato e reso felice il fidanzato Mirko Brunetti che, una volta terminata la finale, ha manifestato pubblicamente la sua gioia.

“Non so che dire” – È stato proprio grazie al reality che Perla e Mirko hanno deciso di dare un’altra opportunità alla loro storia d’amore. All’interno della casa più spiata d’Italia, infatti, i due gieffini hanno avuto modo di confrontarsi e perdonare gli sbagli che hanno portato alla rottura.

Anche una volta fuori dalla casa, Brunetti ha continuato a sostenere e a tifare per la sua fidanzata. Una volta annunciata la vittoria della Vatiero, l’ex gieffino è stato raggiunto dalla pagina social della trasmissione, manifestando pubblicamente la sua felicità:

“Ragazzi in questo momento sono la persona più felice del mondo. Sono troppo felice per lei, se lo merita tutto. Sono senza parole, non so che dire, veramente. So solo che se la merita tutta la vittoria e sono felicissimo”.

Ad esprimere la sua gioia è stata anche la stessa Perla, volendo ringraziare, attraverso i canali social del GF, tutti coloro che l’hanno votata e sostenuta:

“Vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi avete dato in questi mesi, senza di voi non ero qui e questo l’ho detto più volte. Sono emozionatissima, grazie davvero. Il mio è stato un viaggio, un percorso meraviglioso, magico. Non mi aspettavo tutto questo. Dal momento in cui sono entrata forse non mi aspettavo nemmeno di arrivare in finale, sono sincera. Poi magari durante il percorso qualcosa ho intuito, che magari potessi avere la forza di arrivare in finale. Ma non mi aspettavo di vincere, sono sincera. Quindi per me è veramente tanto emozionante, grazie! E soprattutto ho ritrovato lui, l’amore”.