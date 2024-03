Belen Rodriguez, nuova frecciatina all’ex? “Allontanandomi capisco come sono le persone”

Da quanto emerso dalle ultime settimane, nella vita di Belen Rodriguez non c’è nessun nuovo amore. Chiusa inaspettatamente la storia d’amore con Elio Lorenzoni, la showgirl argentina ha deciso di dedicarsi a se stessa. La modella, però, continua a far parlare di sé, questa volta per delle strane frasi che sembrerebbero frecciatine rivolte ai suoi ex.

“Allontanandomi capisco come sono le persone” – Oltre a far discutere il mondo del gossip, la Rodriguez continua a far parlare sui social. Molto attiva sui social, nell’ultimo periodo Belen continua a pubblicare delle misteriose frasi che sembrerebbero dedicati ai suoi ex.

Durante la giornata di domenica, Belen ha pubblicato un criptico messaggio sul suo profilo Instagram: “Alcune volte, sto in disparte perché allontanandomi capisco veramente come sono fatte le persone che ho attorno”.

Davanti a questo strano aforisma, in molti hanno iniziato ad ipotizzare che si sia trattata di una frecciatina rivolta ad un ex, in particolar modo a Elio Lorenzoni. Alla fine, la showgirl argentina non ha mai parlato apertamente della fine della sua ultima relazione e dei motivi che hanno portato a questa decisione.

Successivamente, Belen Rodriguez ha pubblicato un altro aforisma: “Perdonati per tutte quelle volte in cui la colpa era degli altri ma per amore l’hai data a te stessa”. La donna non ha poi voluto aggiungere altro, condividendo scatti dei suoi due figli, Santiago e Luna Marì.