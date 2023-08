Belen Rodriguez, presunto tradimento da parte di Stefano De Martino? Il video e il like inaspettati

Nelle ultime ore a divenire virale è stato il breve filmato che Belen Rodriguez ha pubblicato sui social e che sembrerebbe l’ennesima frecciatina a Stefano De Martino. Inoltre, a far discutere è stato il like che Emma Marrone ha lasciato al chiacchieratissimo post della showgirl argentina.

ENNESIMA FRECCIATINA A STEFANO? – Sebbene non sia mai arrivata una conferma ufficiale, è oramai certa l’ennesima rottura tra Belen e Stefano. I due, tornati insieme da più di un anno, avrebbero nuovamente deciso di rompere, finendo nuovamente nel mirino del gossip. A finire nelle scorse ore al centro dei social è stata la Rodriguez.

Nonostante non si sia mai espressa riguardo ai rumors sulla sua crisi o rottura con De Martino, molto spesso la showgirl argentina si sarebbe lasciata andare a possibili frecciatine verso l’ex ballerino. Solo poche ore fa, infatti, l’ex volto de Le Iene ha pubblicato su Instagram un filmato che ritrae diversi cervi con le loro corna. In molti hanno inteso il breve video come una conferma alle ultime voci sui presunti tradimenti da parte di Stefano.

Oltre al video, divenuto virale dopo poco, a non passare inosservato è stato un like in particolare. A mettere mi piace, infatti, è stata inaspettatamente Emma Marrone, sua “storica rivale”. Sembrerebbe, quindi, che la cantante concordi con la conduttrice e con il suo messaggio dietro al filmato.

Un like, quello della Marrone, che lascia spiazzati e perplessi molti utenti del web. È oramai risaputo, infatti, che Emma e Stefano siano in buoni rapporti, come confermato dal recente avvistamento durante un loro pranzo insieme. Che l’artista abbia voluto fare un gesto di solidarietà femminile?