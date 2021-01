Belen Rodriguez stupisce tutti con la nuova Birkin bag di Hermes da 30 mila euro

Non soltanto sex symbol, Belen Rodriguez diventa icona di stile e lusso mostrando sui suoi canali social la sua nuova borsa da quasi 30 mila euro. Amante del jet set e dei preziosi, la bella show girl argentina non nasconde la passione per gli accessori di moda che sfoggia con sensualità in ogni scatto. Il nuovo pezzo è una “birkin bag” di Hermès del valore è davvero eccezionale.

E così, dopo alcuni scatti che la vedono protagonista per le vie di Parigi con aria sognante, arriva nel profilo Instagram il bel primo piano della borsa in coccodrillo marino con doppio manico con tanto di chiusura piatta, chiave e lucchetto in finissimo palladio. Un’opera d’arte della maison Hermès, non nuova a questo genere di produzioni d’alta moda.

La versione pubblicata dalla Rodriguez è quella da 35 centimetri in edizione super limitata e quasi impossibile da trovare in giro se non usata. Un pezzo da collezione, insomma, per pochissimi eletti. Sul sito Collector Square, uno degli shop leader del settore luxury mondiale, l’oggetto è disponibile in pochissime unità per cifre che ormai superano le 28 mila sterline. Eppure Belen Rodriguez pare non essere l’unica ad essersi innamorata della celebre borsa di Hermès.

La Birkin bag è diventata ormai un oggetto di culto soprattutto tra le star del jet set italiano ed internazionale. Tante sono ormai le celebrities che hanno legato il proprio nome all’icona degli accessori parigini quali: Chiara Ferragni, Georgina Rodrigues, Jennifer Lopez e non ultimo il cantante Drake.

La Rodriguez si unisce quindi al club delle amanti della Birkin bag con uno post che spera le possa portare maggiore fortuna rispetto a quello appena precedente sul suo profilo Instagram. Da giorni infatti si parla della bella argentina per una foto che ritrae le lunghissime gambe di una ragazza che indossa un paio di tacchi a spillo firmate The Attico. Lo scatto, fatto passare per suo, sarebbe invece di Maya Zaboshta, biondissima modella e influencer russa. Fatto certamente non passato inosservato alle centinaia di migliaia di fan della showgirl che l’hanno accusata di rubare foto online. Come reagirà Belen a tutto questo?