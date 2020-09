Betrebels Italia: analisi e recensione

Il gioco online continua a rappresentare un settore molto discusso, soprattutto dall’entrata in vigore nel 2018 delle misure contenute nel Decreto Dignità. In particolare, le nuove normative italiane hanno introdotto diverse restrizioni per i casinò online AAMS, le società di gambling con sede in Italia autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tra cui il divieto di pubblicità e di sponsorizzazione per contrastare la ludopatia.

Queste limitazioni sono fortemente criticate dai concessionari italiani, infatti la riduzione di informazioni e visibilità rischia di favorire i siti illegali e i casinò non AAMS. Quest’ultimi, infatti, sono spesso avvantaggiati da un quadro normativo più permissivo, con la possibilità di offrire una proposta videoludica più accattivante e interessante rispetto alle piattaforme AAMS, con una maggiore libertà nella gestione della comunicazione online e delle attività pubblicitarie.

In questo settore si sente spesso parlare di Betrebels Italia, un portale in lingua italiana di proprietà di Rebels Gaming, azienda regolamentata dalla Malta Gaming Authority e provvista di licenza, quindi autorizzata a offrire servizi di gioco online in Europa. Si tratta di un buon esempio per analizzare il fenomeno da vicino, per cercare di capire qual è la differenza tra portali di gambling AAMS e non AAMS e come giocare in modo sicuro e responsabile.

Chi è Betrebels e che cosa propone

Navigando sul sito web di questa azienda di gambling online, oppure leggendo le recensioni di Betrebels proposte da portali specializzati, si può vedere qual è la proposta di questa società. Nella piattaforma online vengono offerti servizi di betting per le scommesse sportive virtuali, con delle sezioni dedicate al casinò online e modalità di live betting e live casinò.

Si tratta di funzionalità abbastanza comuni nel settore del tutto simili a quelle dei casinò AAMS italiani. Ad esempio è possibile puntare su eventi sportivi come il calcio o il basket, oppure fare delle giocate sugli eSports, con dei sistemi di quote realizzate da bookmakers specializzati. Tra i giochi ci sono opzioni molto apprezzate dagli appassionati, tra cui poker, blackjack, slot machine e video poker.

Anche per quanto riguarda i software di gioco, i programmi con i quali funzionano i vari servizi videoludici della piattaforma, questa società si avvale delle tecnologie dei principali provider internazionali, le stesse fornite dai casinò AAMS. Tra i partner di Betrebels ci sono aziende rinomate nel gaming online come NetEnt, Evolution Gaming, BetSoft, iSoftBet e Playson, che forniscono sistemi di gioco per portali italiani con licenza ADM come StarCasinò, NetBet, 888casino e Lottomatica soltanto per citarne alcuni.

Dal punto di vista del marketing non sono presenti pubblicità aggressive, né proposte eccessivamente invitanti che possono aumentare la spinta al gioco, con una homepage normale in cui vengono presentati i giochi e i servizi presenti all’interno della piattaforma. Ovviamente ciò non vale per qualsiasi casinò non AAMS, infatti nel settore si possono trovare siti che utilizzano tecniche di marketing davvero spinte, ad esempio mostrando montepremi milionari o una facilità di vincita del tutto fuorviante.

Casinò non AAMS: cosa controllare per evitare truffe

Il sito di Betrebels permette di capire come analizzare un portale di gambling online non AAMS, evitando di registrarsi su una piattaforma illegale oppure di cadere in una vera e propria truffa. Nei casinò con licenza ADM viene spesso posta l’enfasi sull’importanza dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come se una semplice concessione potesse garantire il gioco sicuro e proteggere gli utenti da qualsiasi rischio.

Ovviamente esistono delle tutele importanti legate alla licenza AAMS, come l’uso di software certificati, probabilità di vincita stabilite da ADM, limiti per le puntate e la presenza di sistemi per l’autoesclusione. Ad ogni modo molte autorità in Europa prevedono delle restrizioni simili, allineate alla legislazione presente in quel paese, perciò non è detto che una licenza sia migliore di un’altra. Un aspetto importante riguarda la reputazione dell’azienda, per capire se si tratta di un’impresa reale, seria e affidabile.

Inoltre bisogna sempre controllare se il gestore propone informazioni trasparenti sul regolamento del portale, la privacy dei dati degli utenti e suggerimenti utili sul gioco responsabile. In questo caso si trova un link a GamCare, un’associazione internazionale specializzata nel supporto alle persone con ludopatia, una patologia che porta le persone a giocare in modo compulsivo e senza alcun tipo di autocontrollo.

Senza dubbio la scelta di affidarsi a un casinò italiano o straniero rappresenta una scelta personale, tuttavia è importante prestare attenzione alle certificazioni dell’azienda alla quale ci si rivolge, svolgendo sempre delle ricerche presso l’autorità di controllo di riferimento. Ad ogni modo il gioco d’azzardo legale è un’attività consentita dalle normative europee, perciò spetta ad ognuno giocare in modo responsabile evitando, ricordandosi che esistono strutture e associazioni che possono fornire tutto l’aiuto e il supporto necessario in queste situazioni.