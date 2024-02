Carnevale di Putignano 2024, il maltempo non ferma la manifestazione

Chi la dura la vince. Questo può essere, in sintesi, il resoconto della giornata di domenica 11 febbraio del Carnevale di Putignano 2024. Fino all’ultimo le previsioni del tempo minacciavano pioggia. E così, in alcuni frangenti della giornata, è stato. Ma ciò non ha impedito che fiumi di persone ‘invadessero’ la cittadina pugliese.

Eppure la giornata non era cominciata nel migliore dei modi. A causa del vento, la Macchina del Tempo, una sorta di arco che è stato installato sul corso principale, è stato dichiarato interdetto dalle autorità competenti. Ma, una volta aperti i varchi per far entrare le migliaia di persone, si è entrato nel vivo dello spettacolo. I carri presenti sono stati ‘Questo mondo e l’altro’ dell’Associazione Carta…Pestando – Maestri cartapestai Pinuccio Nardelli e Diego Simone, ‘RewAInd!’ dell’Associazione cArteinregola – Maestro cartapestaio Deni Bianco, ‘ChickPEACE & Love’ dell’Associazione Con le mani – Maestro Cartapestaio Angelo Loperfido, ‘Revolution’ dell’Associazione Carta&Colore – Maestri Cartapestai Vito e Paolo Mastrangelo, ‘Retrofuturistico’ dell’Associazione Carta Bianca – Maestro Cartapestaio Francesco Lippolis e ‘Le carillon d’époque’ dell’Associazione Chiaro & Tondo – Maestro cartapestaio Domenico Galluzzi’.

Nel corso della giornata, il tempo si è guastato un po’ e i carri sono stati fermi. In ogni caso, però, si è tenuta l’iniziativa ‘Butta i coriandoli non il cibo’ con la presentazione di ricette antiche contro lo spreco di cibo. Una show cooking, alla presenza di chef a cura dell’associazione ‘Trulli e Grotte’ con Enzo Calabritta ad allietare il pubblico in piazza Farinella.

Il meteo non ha permesso che gli artisti di strada si potessero esibire come preventivato – anche se i giochi per bambini (e non solo) sono stati regolarmente installati – ma la sera si è tenuto il concerto di Ernia, dinanzi a migliaia di persone che, fidandosi delle previsioni, hanno riempito la piazza.

Il Carnevale a Putignano 2024 continuerà martedì 13 febbraio e sabato 17 febbraio 2024.