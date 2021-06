Bombeer sfiora le 2 milioni di bottiglie, obiettivo sold out: un altro gol di Bobo Vieri

Un altro gol, l’ennesimo dello storico attaccante dell’Inter. Adesso Bobo Vieri, punta ad un altro successo perché Bombeer, la birra del bomber, in soli due mesi è andata in produzione con 1 milione 800 mila bottiglie. Ed è previsto un vero sold out, alla vigilia degli Europei (che inizieranno venerdì alle 21 con l’attesissima partita a Roma. Non era mai accaduto prima che un brand di birra riuscisse ad imporsi e ad avere un impatto così devastante sul mercato.

Bombeer è un progetto lanciato da Bobo Vieri, da Driss El Faria di 25 H holding e Fabrizio Vallongo di Focus 55. Vieri ha dedicato una birra agli Europei (tutta azzurra), oltre a quella bianca classica e alla rosa, la vera novità perché tutta per le donne. Intanto, il progetto di Vieri va a tutta birra (è proprio il caso di dire). La sua intuizione arriva a convincere tutti e il mercato sta dando segnali più positivi, molto soddisfacenti.

Ora si punta al sold out, che potrebbe essere la previsione positiva di queste ore. Infatti, la notizia legata alla produzione di quasi 2 milioni di bottiglie lascia ben sperare in un momento di forte congiuntura, causata dalla Pandemia.