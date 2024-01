Calciomercato – Il Napoli blinda Francesco Gioielli

“Primo contratto da professionista per il nostro Francesco Gioielli, centrocampista classe 2004 della SSC Napoli. Siamo felici di rappresentarti in questo primo importante passo per la tua carriera. Complimenti Francesco. E’ solo l’inizio“.

Queste le parole che si leggono sul canale social dell’agenzia Football Time Agency che rappresenta il giovane talento. Si tratta di Francesco Gioielli, attualmente in forza alla Primavera, che la società ha provveduto a blindare per due stagioni con opzione di rinnovo per un altro anno.

E’ chiaro il segnale che la SSC Napoli vuole mandare: investire nel futuro e nei giovani. Gioielli, infatti, è ormai a tutti gli effetti un calciatore professionista e vanta già 89 presenze e ben 9 reti messe a segno.

La sua tecnica non è passata inosservata alla dirigenza azzurra che lo ha convocato più volte per prendere parte agli allenamenti dei ”grandi”. Il centrocampista classe 2004, infatti, veste già la fascia di capitano della Primavera ma l’obiettivo è quello di arrivare in prima squadra.

Gioielli è solo all’inizio della sua carriera in maglia azzurra ma non è da escludere del tutto che l’esordio nella massima serie italiana sotto la guida di mister Mazzarri possa avvenire già in questa stagione.