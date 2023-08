Calciomercato Napoli, Lozano lascia a gennaio per 10 mln: ADL valuta Chiesa come sostituto (ma arriverà nel 2024)

La SSC Napoli è lavoro non solo per il mercato estivo, ma anche per quello invernale. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sarebbe stata rinviata di sei mesi la partenza di Hirving Lozano in America, con i Los Angeles che hanno confermato al giocatore che l’offerta resterà valida anche per i prossimi sei mesi, con la possibilità, quindi, di andare via a gennaio.

Attualmente, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis chiedeva 15 milioni per cedere il suo attaccante, mentre i Los Angeles si sono fermati a 10. Una cifra, però, che risulterà sufficiente per prelevarlo il prossimo gennaio visto il contratto in scadenza a giugno 2024. Lozano, quindi, resterà a Napoli per altri sei mesi per poi partire con destinazione America. Con il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe stato raggiunto un accordo che eviti la tribuna al giocatore fino a gennaio.

Il prossimo mercato invernale, invece, Aurelio De Laurentiis può fiondarsi su Federico Chiesa per sostituire Lozano. Anche la situazione contrattuale dell’attaccante della Juventus, infatti, è traballante, con il contratto in scadenza a giugno 2025. Il presidente vuole sfruttare questa situazione per acquistare il calciatore ad un cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro.