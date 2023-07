Calciomercato Napoli, un titolarissimo andrà via nonostante gli apprezzamenti di Garcia

In casa Napoli si pensa al mercato estivo. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole avviare un ciclo vincente e per farlo è necessario programmare in maniera attenta così da non avere delusioni e possibili rimpianti. Uno dei calciatori che rischia di lasciare Napoli è l’attaccante Hirving Lozano.

L’attaccante, infatti, ha il contratto in scadenza il prossimo anno e vorrebbe lo stesso stipendio per rinnovare, ovvero 4.5 milioni di euro. Una somma fuori budget e che Aurelio De Laurentiis non ha la minima intenzione di assicurargli. Per questo motivo le strade, quasi sicuramente, si separeranno. Nonostante il nuovo allenatore Rudi Garcia condivida la scelta societaria di non avere giocatori in scadenza di contratto, ritiene Lozano uno dei calciatori più forti in squadra, e per questo preferirebbe meglio trovare un accordo che permetta al giocatore di restare.

Nonostante gli apprezzamenti ed i pareri del nuovo allenatore, tra il club e l’attaccante quasi sicuramente non si troverà una soluzione. Molti sono i club interessati a Lozano, dalla Premier all’Arabia. Quest’ultima destinazione, però, nonostante l’ingaggio faraonico, non sarebbe la prima scelta del messicano, il quale vorrebbe provare un’esperienza in Inghilterra.