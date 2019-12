Capodanno 2020, quanto costa mangiare da Cracco e Cannavacciuolo?

Manca ormai sempre meno al nuovo anno e le prenotazioni ai vari locali e ristoranti sono quasi al completo. Ma quanto costa festeggiare il Capodanno nei migliori ristoranti italiani, come quelli di Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo? Sicuramente non è una spesa accessibile a tutti ma scopriamolo insieme!

CAPODANNO A VILLA CRESPI, IL RISTORANTE DI ANTONINO CANNAVACCIUOLO – Villa Crespi è il ristorante-hotel di Antonino Cannavacciuolo e della moglie Cinzia Primatesta situato sul lago d’Orta in Piemonte, un luogo molto gettonato dall’elite. Quanto costa passare da loro la notte di San Silvestro? Il costo base è di 300 euro a persona, bevande escluse ma lo chef stellato ha riservato ai suoi clienti anche pacchetti speciali. Il pernottamento per tre giorni costa 1339,50€ e prevede suite prescelta, colazione servita in camera, una sessione di massaggio di un’ora, la cena di Cena di San Silvestro del 31 dicembre per due persone. Il menù, di una certa qualità, prevede:

-Stuzzichino dello Chef

-Branzino e caprino, erbe spontanee e mela verde

-Carne cruda di Boves, ostrica e caviale Asetra

-Tonno vitellato

-Plin di anatra, zuppetta di fegato grasso, latte di bufala

-Linguina di Gragnano, calamaretti, salsa al pane di segale

-Suprema di piccione, fegato grasso al gruè di cacao, salsa al Banyuls

-Zampone, brodo di lenticchie, scampo in tempura

-Pre dessert

-Dessert Villa Crespi

-Piccola pasticceria, babà e code di aragosta

CAPODANNO IN GALLERIA VITTORIO EMANUELE II DI MILANO DA CARLO CRACCO – Anche il Capodanno da Carlo Cracco non è accessibile proprio a tutte le tasche eppure è molto gettonato. Il menù ha un costo di 400 euro a persona, bevande escluse (aumentato dallo scorso anno). Per l’abbinamento dei vini vanno aggiunti 200 euro, per un totale di 600 euro a persona. Cosa prevede il menù dello chef stellato?

-Calice di benvenuto

-Canestrello farcito

-Insalata tiepida al miso dolce

-Code di scampi dorate, alghe, funghi e salsa rosa

-Lenticchie e castagne affumicate con nuvola di latte e caviale siberiano

-Sogliola fondente con salvia e moscato

-Tuorlo d’uovo fritto con crema di mandorle e tartufo nero, cavolfiore e lamponi

-Ravioli di cappone, ostrica, uova di salmone e cardo gobbo

-Filetto di manzo in crosta, torta di patate, lardo e fontina

-Meringa leggera, marroni canditi e vaniglia.