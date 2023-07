Cecilia Rodriguez, cicogna in arrivo? Sui social non si parla di altro

Cecilia Rodriguez è finita al centro del gossip per una presunta gravidanza. A notare alcuni dettagli interessanti sono stati i suoi follower, molto attenti ai contenuti che pubblica, ma anche con tanta fantasia. Ecco cosa è accaduto.

Cecilia incinta? Le segnalazioni

Il web non ne vuole proprio sapere: secondo i più maliziosi, la sorella minore di Belen sarebbe incinta del compagno e futuro marito Ignazio Moser. Stando a quanto osservato dai fan, pare che Cecilia abbia postato alcuni indizi inequivocabili come un’immagine nella quale compaiono un cappellino e delle scarpette da neonato di colore azzurro mimetizzati all’interno di un carosello di fotografie di cagnolini e selfie della coppia.

“Il significato della seconda foto secondo me è palese” ha commentato un utente su Instagram. Tuttavia, nonostante queste casualità, sembrerebbe che Cechu non sia affatto incinta.

Per prima cosa, è alquanto improbabile un annuncio di una gravidanza fatto in questo modo, completamente a caso. Non è da Cecilia e sicuramente non è da nessun influencer sui social. Inoltre, la giovane si è mostrata in costume ultimamente e la sua pancia è completamente piatta. Come se non bastasse, pochi mesi fa Cecilia e Ignazio sono stati ospiti a Verissimo e hanno dichiarato a Silvia Toffanin di essere pronti per il matrimonio ma di voler aspettare ancora un po’ per un figlio.

Come procede il matrimonio?

Il 1° novembre 2022, la coppia ha annunciato le nozze, ma attualmente la data è top secret. Data la grande curiosità dei follower sull’argomento, la sorella di Belen ha deciso di dare qualche informazione in più: “Ci stiamo lavorando. Diciamo che abbiamo detto a ottobre. Ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire…per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita”.