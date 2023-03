Chiara Ferragni, che disastro! Il video che la incastra: ecco cosa ha combinato

Finalmente Fedez, dopo la lunga pausa, è ritornato sui social a condividere scene di vita quotidiana insieme alla sua famiglia. In una storia pubblicata recentemente su Instagram lo vediamo in compagnia del figlio Leone e della moglie Chiara Ferragni.

Ad un certo punto del video appare una scena molto divertente: il figlio Leone si mette le dita nel naso. Tutto molto simpatico finché il piccolo non rivela un dettaglio nel mentre che svolge l’azione. Le sue parole hanno lasciato tutti di pietra.

“Mi scappero come mamma” sono queste le parole pronunciate dal primogenito dei Ferragnez. A questo punto l’influencer cerca di rimediare dicendo che non è vero che lei si mette le dita naso e infatti esclama “Io non mi scappero, smettila”. Leone per continua, il tutto accompagnato dalle risate di Fedez che alla fine aggiunge:””Io non mi scappero, smettila”. A questo punto la Ferragni diventa più seria e rivolgendosi al figlio esclama:”No amore non farlo, Fede digli di no”.

L’insolita scena familiare ha fatto il giro del web divertendo i numerosi follower della coppia e regalando un momento di vita quotidiana dei Ferragnez a tutti.