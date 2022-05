Chiara Ferragni, il chiacchieratissimo top “a foglia di fico”: quanto costa?

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni è nuovamente finita al centro dell’attenzione. È stato infatti molto discusso un capo che l’influencer ha deciso di sfoggiare su Instagram, scatenando i social. Ma quanto costa questo chiacchieratissimo top?

QUANTO COSTA? – Lo scorso week-end Chiara e il marito Fedez hanno deciso di concedersi una fuga romantica, trascorrendo qualche giorno a Portofino. Sui social la coppia ha documentato la breve vacanza, condividendo IG Stories e post su Instagram.

Tra gli scatti pubblicati dalla Ferragni, non è passato inosservato quello in cui l’imprenditrice digitale ha deciso di sfoggiare il capo che potrebbe diventare un must have dell’estate 2022. Si tratta di un top a forma di “foglia di fico”, già sfoggiato da Elodie.

Il capo in questione è opera del talentuoso e giovane stilista, AndreAdamo. Il suo brand, nato durante il lockdown, si sta facendo ampiamente spazio nel mondo della moda. Lo stilista crotonese, prima di mettersi in proprio, ha lavorato a fianco di grandi stilisti come Roberto Cavalli e Dolce e Gabbana.

Ma quanto costa questo top che ha sollevato non poche polemiche? Il prezzo del capo è di ben 180 euro. Sebbene non sia una cifra spaziale, come spesso accade con gli abiti dei vip, non è comunque accessibile a tutti.