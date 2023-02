Chiara Ferragni, la forte critica di Vittorio Sgarbi: “Una inetta. Una capra, goffa”

La presenza di Chiara Ferragni alla 73esima edizione del Festival di Sanremo ha portato a non poche polemiche. A criticare duramente l’influencer, presente alla prima e ultima serata della kermesse, è stato Vittorio Sgarbi.

“Una inetta. Una capra, goffa” – Attraverso un’intervista a La Stampa, il sottosegretario alla Cultura ha bocciato duramente l’ultima edizione del Festival di Sanremo e, in particolar modo, Chiara Ferragni e Fedez. Nonostante i grandi ascolti per questa 73esima edizione della gara canora, il critico d’arte ha affermato:

“Basta con questi dirigenti che misurano soltanto in termini consumistici. I vertici Rai devono andare a casa perché hanno mancato la funzione di controllo: non è censura per impedire quello che è accaduto, ma per impedire che il livello sia così basso”.

Sgarbi non si è risparmiato con i voti delle pagelle, dando un 2 all’imprenditrice digitale: “Analfabetismo funzionale. Una inetta. Una capra, goffa. Leggeva dei foglietti in una lingua improbabile che non è l’italiano. Mai visto niente di simile. Sarebbe stata meglio Elly Schlein”. Per quanto riguardo il rapper, al centro di numerose critiche, il sottosegretario alla Cultura ha dato un 5: “Buono come spalla. Il bacio non si può giudicare negativamente: è il modo in cui Rosa Chemical è esistita. Fra il 5 e il 6. È pessimo ma non è un incapace totale, come la moglie”.

È andata sicuramente meglio ad Amadeus che si è aggiudicato un 7 e mezzo: “Sette e mezzo, sobrio ed elegante. Un buon presentatore, quello che non è Ferragni. Potrebbe fare coppia con Morgan. Morgan fa il ricercatore musicale e lui che non conosce una nota fa il presentatore”.