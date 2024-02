Amici, i complimenti di Eleonora Abbagnato a Nicholas: scatta la discussione con la Celentano

Nel pomeriggio di ieri è andata in onda un nuovo appuntamento del pomeridiano di Amici. Anche questa volta non è mancato lo scontro tra Alessandra Celentano e Nicholas Borgogni, allievo di Raimondo Todaro. In questa puntata a far accendere la discussione è stato il giudizio di Eleonora Abbagnato, giudice della gara di ballo.

SI ACCENDONO GLI ANIMI – Fin dal suo ingresso nel talent di Maria De Filippi, Nicholas è stato al centro delle critiche della Celentano. Tra l’allievo e la maestra di danza non sono mancati gli scontri, come dimostrato dall’ultima puntata del pomeridiano del programma.

Questa volta a far accendere gli animi è stato il giudizio che la Abbagnato ha dato dell’esibizione di Nicholas. Dopo aver assistito alla performance di Nicholas sulle note di Dive di Ed Sheeran, l’etoile ha dato il suo giudizio più che positivo all’allievo di Todaro:

“Mi piaci Nicholas, mi piace il tuo fisico. Trovo che stia migliorando…No, al contrario, con il suo fisico può fare il ballerino. Anche per classico è un bel ballerino, non ha studiato da tanti anni. Il fisico ce l’ha, poi schiena bloccata e altre cose sono modificabili. Anche io sono un esempio di questo.”

Davanti al giudizio di Eleonora, Alessandra Celentano ha deciso di intervenire. L’insegnante, infatti, ha voluto sottolineare che le spalle di Nicholas non sono perfettamente simmetriche. La giudice, però, ha deciso di contraddire la donna.

“Ma per quello si può lavorare. No, lo ribadisco, mi piace molto Nicholas e penso che abbia altre doti, oltre al fisico”, ha così dichiarato l’etoile, chiudendo il discorso.